INSTANTES

Porque é que sou como sou

Luisa Castel-Branco



Ando à minha procura. Como sempre andei. Nem a idade me faz compreender quem sou e porque sou como sou. E lá continuo eu, uma carta fora do baralho, sozinha no meio de todos, sem perceber do que falam e porque não falo eu a mesma linguagem. Compreendo muito melhor as palavras do vento nas árvores, das nuvens que mudam e dançam e esmorecem e aparecem de repente, numa dança que não para. Compreendo muito melhor as palavras das crianças. O sentido das crianças. A sua magia que me pega pela mão e me transporta para outros lugares onde tudo é possível e eu já não sou uma pedra sem proveito, mas posso ser asa de dragão ou coroa de flores de princesas com olhos gigantes. Estou cansada e sinto-me só. Tão tremendamente só que até as palavras dos outros me assustam! Sorrio automaticamente. Saem-me as palavras como se fosse um autómato. Os gestos obrigatórios. Os passos que um dia aprendi, um à frente do outro, e lá vou eu sem sair do mesmo sítio. E tenho vergonha. Uma vergonha permanente. Colada à pele. Uma vergonha que me advém de saber tanta gente pior do que eu, tanta mas tanta! Mas o que querem? Quando olho para o espelho em vez desta mulher com rugas surge-me a menina que fui, com o mesmo medo, a mesma sensação de pertença a ninguém nem coisa nenhuma. Ela olha para o espelho e pergunta: quem sou eu? Para onde vou? Não tem resposta. Ela, o espelho. O quarto vazio. A alma vazia. Mal ela sabe que cinquenta anos depois vai estar noutro quarto, em frente a outro espelho, ainda a procurar as mesmas respostas.