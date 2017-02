INSTANTES

Perdido(a)

Luisa Castel-Branco



Abres a porta e corres. Galgas os degraus sem pousares os pés, como se voasses. Corres pela rua e embrenhas-te na noite. Mas é dia. O sol bate forte e tu não o vês. Não o sentes. Enrolas-te na multidão que caminha com pressa. Embrulhas-te entre homens que falam ao telefone e mulheres com crianças e outras com sacos. E os teus pés mal pisam o chão e lá vais tu, como se tivesses destino. De repente, sentes o frio no corpo e percebes que não tens casaco. E o que te vem à cabeça é a preocupação súbita: será que desliguei o gás? O suor escorre-te pelo corpo e tens frio e tens medo e tens... nada. A dado momento, as pessoas dividem-se em grupos. Umas encaminham-se para o comboio, outras para o barco. Outras para o metro. Paras de repente. Ofegante e vermelha, olhas à tua volta sem saber qual deles seguir. Também não importa, a única coisa que importa é não olhares para trás, para aquela que era a tua casa, a tua cama, as tuas flores, as tuas almofadas bordadas, o cheiro do lar. E continuas queda. Falta-te o ar e nem todo o espaço da praça tão grande te chega para fazer desaparecer o nó na garganta. A dor no estômago. A ausência de ti mesma que ficou lá atrás, envolta nos lençóis. As lágrimas escorrem-te agora como rio que transbordou as margens. Mas ninguém te vê. Ninguém para para te acudir. E porque o fariam? Sim, porque haveriam os estranhos de te acudir, abraçar, limpar o rosto quando ninguém do teu sangue o fez durante tantos anos de calvário? Lisboa é tão linda! A luz da manhã a lamber o rio e os reflexos que dançam na água. Sentas-te num banco de pedra e ficas ali sem esperar nada. Será que tens que voltar para trás? Ou será que um anjo da guarda vai sair da água e cobrir-te a vida de paz?