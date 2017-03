INSTANTES

A escuridão veio de repente

Luisa Castel-Branco



De repente, ficou escuro. Como noite sem estrelas. Casa sem candeeiros. Amor sem sentido. De repente, ficou escuro dentro dela e perdeu o norte, como quem perde a noção de onde vem e para onde vai. De repente, assim de repente, percebeu que estava muito mais só do que se tinha apercebido até àquele momento. Que se estendesse a mão não haveria outra mão do lado de lá, outro ombro, um sorriso aberto ou simplesmente um olhar doce de carinho velho e antigo, tão afável e cómodo como a manta preferida. Foi coisa que lhe aconteceu vinda do nada. Num qualquer dia normal no meio da rotina normal de quem tem uma vida sem história. Igual a tantas outras. Mas foi uma escuridão tão grande que lhe cobriu a alma, o coração, o corpo e todo o espaço da sala pequena onde estava sentada, que pareceu-lhe que iria cair por terra com tanto peso. Mas não. Os dias continuaram, uns a seguir aos outros. As mesmas tarefas. As mesmas conversas. Os mesmos silêncios. Os mesmos passos a calcorrear a cidade. Apanha o autocarro. Corre para o metro. Sobe as escadas. Fica sentada à mesa do guiché. E depois, de volta a casa, todo o caminho ao contrário, como quem roda os ponteiros do relógio em sentido inverso. Porque efetivamente nada acontecera. Só ela estava uns dias, umas horas, uns minutos e uns segundos mais velha. E como daí não vinha mal ao mundo, nem alteração alguma à sua vida, era porque nada tinha realmente existido. Talvez um sonho acordada. Talvez. Mas quem ligou a televisão? Quem acendeu a luz da cozinha? Quem colocou as chaves do lado de fora da porta? Incidentes destes começaram a encher-lhe os dias e ficava queda, a olhar em volta, como se alguém estivesse ali a quem ela pudesse perguntar. Um dia ficou escuro, pensava para si mesmo. – Fiquei presa nesse dia.