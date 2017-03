OPINIÃO

A desconstrução do mundo

Eduardo Vítor Rodrigues (Presidente da Câmara de V. N. Gaia)



Se, há 20 ou 30 anos, nos mostrassem as notícias do futuro, provavelmente nunca acreditaríamos no que está a acontecer. Heróis e mártires lutaram por direitos e liberdades que hoje se desprezam e atacam de forma atroz. Génios e inventores criaram instrumentos para termos uma vida melhor. Líderes políticos batalharam por apoios aos seus povos. E hoje? O que vemos? Um presidente dos Estados Unidos – a terra dos sonhos e da liberdade – que, depois do assustador combate aos imigrantes e da falha na anulação do Obamacare, procura destruir a política energética do seu antecessor. A sua (não) preocupação com as alterações climáticas é conhecida de todos, por isso esta novidade deve constituir mais um sério alerta para o mundo. Na Europa, voltou o medo, depois de novo ataque terrorista em Londres. Outro golpe no sentimento de segurança no dia a dia e, por isso, na liberdade de todos. A Holanda trouxe, apesar dos receios, boas notícias – a extrema-direita não venceu. Mas continua, assustadoramente, a ganhar peso e vozes por todo o continente. Enquanto isso, líderes engravatados ameaçam, diariamente, com sanções países que lutam por melhorar números sem deixar o povo à fome. Por melhorar números que o poder da banca, e não o povo, destruiu. Em Mossul, o Estado Islâmico usa crianças, mulheres e homens como escudos perante os ataques da coligação internacional. Matam-se centenas de civis. Na Síria, continua a viver-se o pior exemplo da desgraça humana, enquanto milhares continuam a tentar fugir para salvar (?) a vida. Dizem os serviços secretos americanos que vivemos num mundo onde o risco de conflito, crescimento económico reduzido e pressões antidemocráticas é o maior desde a Segunda Guerra Mundial. Haverá alguma surpresa? Onde estão, afinal, os valores por que tantos se sacrificaram?