INSTANTES

O meu mundo

Luisa Castel-Branco



Amanhã, faço 63 anos. É um número grande. Pesado. Muito mais de metade de uma vida que já percorri e continuo a olhar para trás e a pensar no que fiz, porque o fiz. Para a frente o caminho é uma incógnita não só porque a vida nos prega desvios, mas também porque uma réstia de mim ainda sonha. Ainda acredita que há mais para fazer, desafios que poderei abraçar. Tirando isto, o ano que passou não me trouxe mais do que a confirmação da minha própria realidade, do quanto vivo apartada da realidade, escondida no meu pequenino mundo para me defender do mundo lá fora que é cada dia mais perigoso, irreal, assustador. Das imagens da guerra espalhada pelos continentes aos ataques terroristas, passamos a viver numa insegurança permanente. Os donos do mundo são loucos, entre Trump e Puttin venha o diabo e escolha. Mas o diabo parece já por cá andar à solta. Dos atos às palavras, da ausência total do sentido para a vida, da necessidade de viver desenfreadamente à procura do prazer imediato, dos laços da família que vão desaparecendo, da amizade que perdeu tanto do seu valor para hoje significar o número fictício de amigos no Facebook, tudo nos conduz até aqui, com o diabo sentado no meio da sala, da praça, do mapa que identifica os países. Há uma geração que está a ser educada com estes parâmetros. Já a anterior sofreu deste síndroma, mas esta é aquela que um dia vai governar este país e cujos pais acham normal pagar viagens de finalistas do secundário a mais de €500 por menino e menina e depois de se embebedarem como animais e fazerem desacatos e destruírem o que puderam, vêm os ditos país dizer que é normal, se fosse para se portarem de outra forma iam para o Santuário de Fátima! Perante isto, eu escondo-me no meio das minhas palavras escritas que voam por cima de mim e inventam histórias, eu rodeio-me dos meus netos e visito a realidade nas horas e dias marcados pelo expediente. Daqui a um ano, quando fizer 64, se ainda cá estiver como estará o mundo? É disso que eu tenho medo!