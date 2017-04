OPINIÃO

A atualidade do Guernica de Picasso

Eduardo Vítor Rodrigues (Presidente da Câmara de V. N. Gaia)



Pelos 80 anos que se celebram desde que Pablo Picasso pintou uma das mais célebres telas de sempre, o Guernica, o Museu Reina Sofia de Madrid prepara uma exposição com uma nova leitura sobre o quadro. Na famosa tela podemos ver as consequências humanas e físicas do bombardeamento alemão da vila basca de Guernica durante a Guerra Civil Espanhola. 80 anos depois, será que podemos ler mais do que as circunstâncias que levaram o artista a criar uma das obras mais emblemáticas de sempre? Ao pensar no quadro, invoco os atentados terroristas em Nice, Berlim, Moscovo, Paris, Estocolmo, Londres que nos deixaram prostrados perante a tragédia humana debitada ao segundo pelos nossos televisores e rádios. Ao olhar para este quadro vejo o nosso mundo atual, cheio de contradições, cheio de horrores, cheio de sofrimento humano. A tela é um exemplar do cubismo ou do expressionismo abstrato conforme as opiniões dos entendidos, mas a sua interpretação poderá ser de um realismo cruel. É a crueza do desamparo e da fragilidade da experiência humana que ali vemos. De maneiras completamente diferentes, o tempo desenha novas formas e conteúdos, os horrores do tempo de Picasso são os nossos horrores do presente. A Guerra na Síria dura há sete anos. A semana passada ficámos a saber que os EUA intervieram neste campo de batalha depois de ter sido lançado um ataque químico contra civis. Mas Guernica é um símbolo de paz e de protesto contra a guerra. Isto é aquilo que devemos retirar da experiência de contemplarmos esta obra de Pablo Picasso. É esta mensagem de paz e de indignação perante os conflitos e a guerra que eu quero sublinhar perante todos os leitores. Queria um mundo onde a Guernica fosse mera curiosidade e não um retrato realista da experiência humana. A arte desinquieta-nos e Guernica continua a fazer-nos refletir sobre a violência como facto humano intemporal.