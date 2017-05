OPINIÃO

Ronaldo é deste mundo

É ele próprio que o garante, embora feitos como aquele que assistimos de boca aberta na última terça-feira, em pleno Santiago Bernabéu, sugiram o contrário: Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro é deste mundo, do planeta Terra, apesar dos 400 golos que já marcou pelo Real Madrid, apesar de apenas 22 equipas terem mais golos que ele (Cristiano Ronaldo FC) na Liga dos Campeões, apesar de aparecer sempre nos momentos decisivos, contrariando aqueles que lhe vão cavando a sepultura, apenas porque já não marca 50 golos por época ou porque a velocidade já não é a mesma. Cristiano é deste mundo porque este mundo é feito de gente que trabalha que se farta e se reinventa quando percebe que tem de mudar. Este mundo é feito de gente que vai, com todo o esforço, provando que as notícias sobre o seu declínio são manifestamente exageradas. É claro que a velocidade já não é a mesma e o físico já não é o de um rapaz de 22 anos. Cristiano tem mais 10 e é um humano como todos nós, ainda que seja um humano um bocadinho superior, porque trabalha diariamente para o ser e porque tem uma força de vontade muito para lá da nossa. Por esta altura, é impossível saber se já há um limite para Cristiano. Quando achamos que ele chegou, ele faz questão de provar que estamos errados. Com três golos ao Bayern e, duas semanas depois, três golos ao Atlético Madrid. Por isso o melhor mesmo é aproveitar esta era Ronaldo e não pensar muito nisso. No fim, leia-se. Porque não temos o direito de dizer quando vai ser o fim.