INSTANTES

O culto a Maria

Luisa Castel-Branco



Ainda que os intelectuais e as almas bem pensantes deste país não gostem, os portugueses continuam a ser maioritariamente cristãos e católicos. Mas hoje em dia dizer-se que se é católico é quase tão grave como afirmar que não se é de esqerda. Mas o povo, contráriamente ao que meia-duzia de pessoas que falam nas televisões, e outros media, todas elas formadas num curso qualquer que nem percebemos exactamente para o que serve, é totalmente indiferente ao que dizem e pensam os senhores do poder. A recente sondagem confirmou o que já se sabia sobre o numero de catolicos, praticantes e não praticantes. Se houve alguma coisa que salvou a Igreja foi sem duvida a escolha do Papa Francisco. Em poucos anos ele tem tentado limpar os muitissimos erros que a Igreja fez ao longo do tempo, e abriu a porta da casa de Deus a todos. Desenganem-se os que pensam que Francisco é bem aceite por todos os catolicos. Não. Os mesmos que nos rodeiam e que se sentiam superiores por terem Fé, a Fé correcta, e que sempre foram os primeiros a atirar pedras aos outros seres humanos, não gostam deste Papa. Quanto a Maria e ao Milagre de Fátima estamos aqui exactamente na mesma. Só os pobres e iletrados é que acreditam que tenha acontecido e é assunto fechado. Mas o povo manda-os passear todos os anos, e vai , não em passeio mas em peregrinação a Fátima. A Fé é inexplicavel. É um dom. É algo que se trabalha? Não sei. Sei que merece todo o nosso respeito. E que felizmente para nós que vivemos aqui neste cantinho da europa, ainda podemos escolher a religião que professamos sem sermos maltratados ou ficarmos em perigo de vida. O Papa em Fátima toca o coração das gentes. Se a tolerância de ponto que tão inteligentemente António Costa deu ( ele não brinca em serviço e vêm ai as autarquicas) incomodar muita gente, pedimos desculpa por além do futebol acreditarmos em algo.