INSTANTES

Luisa Castel-Branco



A vida é como uma roda. Daquelas rodas que havia na feira que rodavam e batiam com as palhetas e faziam um som peculiar. E nós pregados ao chão de pó e pedras, a música que vinha do palanque que a qualquer momento podia cair - vai andar a roda! Vai andar a roda!

Os catraios de volta dos bolos com erva doce e dos rebuçados, que naquele tempo não havia modernices de farturas, era o que as mulheres faziam em casa e levavam para a venda da igreja.

Havia os tiros nos patos, também eles em metal, mas isso era só para os grandes, os moiços casadoiros que rondavam as piquenas com os olhos - que mais não podiam fazer, que as mães eram falcões - e elas vestidas de ver a Deus e em ânsias por namoro.

A vida é uma roda como a das feirinhas lá da terreola. Umas vezes a roda está para cima e tudo corre de feição. Os dias são doces. Os anos passsam e enchem-nos a cara de sorrisos, o coração de quenturas, o corpo de filhos.

Outras vezes a roda gira para baixo e tudo cai. Caímos nós, caiem os sonhos, o coração fica negro e pesado e a alma teima em se esconder para chorar.

As horas e os dias e os anos arrastam-se como bichos nojentos que rastejam. Vivemos de recordações ou negamos o que foi por não suportar a felicidade que um dia conhecemos.

A vida é uma roda que gira e gira e gira e não faz sentido tentar adivinhar onde vai parar. “É hoje que eu vou ganhar a minha boneca”, pensa a miúda a conter a respiração, os cabelos colados à testa que está calor ali, com as sardinhas a assar e as febras em brasa.

Vivemos a maior parte da nossa vida à espera. Que a roda pare no sitio certo. Que a vida nos dê o que sonhamos e às vezes dá mesmo e não era nada daquilo que queríamos.

Não vale a pena tentar adivinhar os desígnios da existência. Não vale a pena fechar os olhos com força e rezar para a roda parar na boneca de porcelana.

As únicas coisas certas na vida são aquelas que mais tememos. A morte que ninguém cá fica, como dizia o padre Alberto ao domingo na missa por detrás da sua barriga que era tão grande que lhe chegava ao queixo.

Não, ninguém cá fica. É a vida. Porque enquanto fazemos o caminho nesta existência, e tememos a morte, a vida vai passando, e tal como a roda não se sabe onde vai parar, quem ganha e quem perde.

Se calhar a menina que não ganhou a boneca de porcelana, mas sorriu para a mãe a dizer "para o ano há mais", tenha descoberto o segredo da existência.