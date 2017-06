OPINIÃO

Lisboa, mais uma vez, como exemplo europeu

Duarte Cordeiro (Vice-Presidente da Câmara de Lisboa)



Em 2013, no epicentro da crise económica e com elevados níveis de desemprego, o Município de Lisboa criou um programa de economia social – o Lisboa Empreende – com o objetivo de encontrar novos enquadramentos sócio-económicos para a população desempregada (ou à procura de oportunidades), com pouca experiência em negócios e pouco acesso a fundos e que tivesse ideias de negócio que, no seu arranque, não implicassem investimentos elevados. Os projetos selecionados beneficiam de apoio de consultoria por parte de técnicos do Município preparados para o efeito, têm acesso à rede de equipamentos e parcerias do Município e beneficiam de parcerias celebradas para o efeito, nomeadamente o acesso direto ao Microcrédito – empréstimos até 20.000€ por sete anos, com taxas de juro e condições muito favoráveis. Desde o seu arranque, o Lisboa Empreende já recebeu mais de 1.400 candidaturas, acompanhou cerca de 350 ideias de negócio e apoiou a constituição de 90 projetos que criaram 225 novos empregos, principalmente nas áreas do turismo, restauração e street food, moda e vestuário. Em 2015, este programa recebeu o prémio do júri nos "European Entreprize Promotion Awards" e ontem, através do seu exemplo como caso de estudo, Lisboa recebeu o prémio de "Melhor Administração Pública para Startups 2016", na categoria de Município, nos Startup Europe Awards – um concurso lançado este ano pela aceleradora Startup Europe e que tem o apoio oficial da Comissão Europeia. Devemos estar orgulhosos de tudo o que está a acontecer na cidade de Lisboa, nomeadamente na área da Economia, Inovação e Empreendedorismo, e dar os parabéns à equipa de técnicos municipais que trabalha diariamente neste projeto, aos empreendedores que fizeram este sucesso e ao exemplo que damos a toda a Europa. Lisboa é hoje um Município exemplar na relação com a comunidade empreendedora e com a comunidade científica e o Lisboa Empreende é prova disso mesmo.