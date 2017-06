OPINIÃO

Gaia Todo um Mundo em destaque

Eduardo Vítor Rodrigues (Presidente da Câmara de V. N. Gaia)



As questões da ecologia, da sustentabilidade do meio ambiente e das alterações climáticas são de primordial importância ao nível das estruturas supranacionais, dos governos nacionais, mas também ao nível do poder municipal. Com a inusitada saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris, Trump voltou a trazer para cima da mesa a discussão sobre o equilíbrio ambiental do nosso planeta. Em Gaia, temos procurado incentivar a reflexão sobre estas questões centrais para a humanidade. No passado domingo, organizámos no Parque da Lavandeira um megaevento que procurou aproximar as famílias gaienses da questão ecológica. O Festival Eco-Famílias juntou mais de 10 mil pessoas, promovendo o contacto das nossas crianças com a Natureza. De 15 a 18 de junho, estão todos convidados a comparecer a um evento que se desmultiplica em mais de 70 iniciativas – o «Fórum Internacional Gaia Todo um Mundo» –, centrado no tema do desenvolvimento sustentável e das alterações climáticas. Foram concebidas dezenas de conferências que procuram explorar o tema central; destaco a assinatura da Carta «Compromisso pela Casa Comum e pela Ética do Cuidado», na próxima sexta, às 11h30, no Convento Corpus Christi; ou a conversa com aquele que é o mais antigo jornalista ambiental do mundo, Geoffrey Lean, com quem teremos com certeza muito a aprender, na próxima quinta-feira, pelas 14h30, também no Corpus Christi. Para além das múltiplas conferências, o Gaia todo um Mundo oferece ainda muita música, arte urbana, dança e marionetas, naquele que é um evento cosmopolita e universalista que a Câmara de Gaia tem o prazer de organizar em nome de todos os Gaienses, e não só. Porque o mundo é a nossa casa comum, temos de desdobrar o nosso cuidado com a saúde do nosso planeta!