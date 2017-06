INSTANTES

Secar por dentro

Luisa Castel-Branco



Ela secara por dentro. Como um rio que outrara correra livre e forte, com margens perigosas e agora não era nada. As pedras descarnadas mostravam um chão gretado e no pico das chuvas corria um fiozinho de água suja. Ela secara por dentro como uma árvore gigantesca. Frondosa e acolhedora que ali estava há seculos e abrigara gentes, amores, lágrimas e risos e crianças cansadas de brincar. A arvore perecera. Comida por mal sem nome secara de um dia para o outro sem aviso. E perante os olhos esbugalhados e tristes, tão tristes, das gentes, fora dobrando-se sobre si mesma até estalar como se algo a queimasse. Mas era inverno. Mas ela não quisera ou não pudera saber. Ela secara por dentro sem dar por isso. De um dia para o outro a realidade passava-lhe rente ao rosto e ela ali ficava indiferente, sem pestanejar, sem sofrer ou rir, ou apiedar-se ou fosse o que fosse. Como se o mundo real se tivesse transformado no irreal. Um sitio, um local, pessoas e noticias e novidades que não podiam ser verdadeiras porque a vida não era aquilo. A vida era aconchego, amor e caminhar de mão dada. A vida era o riso das crianças e a quentura do lar onde todos recolhiam ao fim do dia e todos sabiam o lugar das coisas e cada coisa tinha o seu lugar. Quando tudo isto lhe faltou, foi como se o seu mundo tivesse sido engolido por um degrão com asas, um demónio sem nome, um mal de tão grande que não havia salvação. Por tudo isso ela secara por dentro. Não que os outros dessem por isso. Ninguem parecia reparar como reagia automaticamente, sem que um pedacinho de emoção a trespassasse. Não ninguém dera por nada e ela foi encolhendo-se, dia após dia, dentro de si mesma, até desaparecer de vez. Restava apenas aquela mulher que ali estava. Era como se fosse estatua de si mesma e nada mais. Mas ninguém reparava.