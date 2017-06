OPINIÃO

As boas práticas municipais

Eduardo Vítor Rodrigues (Presidente da Câmara de V. N. Gaia)



Tão importante como a concretização de projetos inovadores por parte dos municípios é a comunicação e divulgação desses projetos como exemplos de boas práticas. É fundamental dar a conhecer aos cidadãos as boas práticas municipais que acontecem no país. Assim, gostaria de divulgar uma publicação recente elaborada por duas dezenas de académicos e investigadores de universidades, politécnicos e escolas de gestão e que tem por título: Sucess Full - Casos de sucesso nos municípios portugueses, que apresenta 13 casos de sucesso com origem em diversos municípios. Este é o primeiro volume de uma coleção que coloca em destaque experiências bem-sucedidas de gestão municipal. Lamego, Mangualde, Maia, Paredes, Melgaço, Vila do Conde e, naturalmente, Vila Nova de Gaia, entre outras câmaras, veem assim publicados, perante o olhar do grande público, projetos direcionados para o desenvolvimento sociocultural e económico dos seus concelhos. Esta publicação aborda temáticas tão diversas como o turismo e património, a gastronomia e vinhos, a atração e promoção do investimento, as políticas culturais e de educação ou a sustentabilidade. Os projetos selecionados são diferenciadores e capazes de afirmar as marcas de território. Um desses projetos que foi selecionado pela sua capacidade de diferenciação e pelos resultados positivos na área da educação foi o Gaia Aprende+ e o Gaia Aprende+ (I), ambos programas que constroem uma imagem de Gaia como uma cidade amiga das crianças. Falar assim de um projeto que é um claro investimento por parte deste executivo só pode deixar-nos a todos, gaienses e não só, cheios de orgulho uma vez que se trata de um programa que toca de perto mais de 4000 alunos e que mobiliza uma rede de mais de uma dezena de instituições da economia social.