OPINIÃO

O incontornável Marés Vivas

Eduardo Vítor Rodrigues (Presidente da Câmara de V. N. Gaia)



Gaia recebeu, no passado fim-de-semana, mais uma edição do Marés Vivas. Um novo sucesso absoluto daquele que é hoje um evento incontornável na agenda de festivais de verão do País e da Península Ibérica. Foram três dias de casa cheia, com o recinto junto ao fantástico cenário da praia do Cabedelo repleto de festivaleiros mais e menos novos, portugueses e das mais diversas nacionalidades. Todos vivenciando a mesma felicidade, o sentimento unânime de partilha das noites de verão, da música e da paisagem, elementos que tornam o Marés Vivas um momento ímpar. Este festival é um acontecimento absolutamente marcante para a região e para o País que, ano após ano, vem consolidando o seu prestígio. Consegue promover o equilíbrio entre um evento visitado por inúmeras famílias e, ao mesmo tempo, por um público que se internacionalizou, fazendo com que as parcerias, os apoios e os patrocinadores saiam daqui, também eles, reforçados. Está aberto o caminho para edições ainda melhores, com o Marés Vivas a crescer mais, de uma forma equilibrada, segura e com conforto para todos aqueles que fazem questão de marcar presença, todos os anos. Com condições para que este continue a ser um festival que impulsiona a marca de Gaia e a região Norte. É de momentos destes que a região precisa para continuar a afirmar-se e a atrair visitantes, que de preferência repitam a sua vinda, uma e outra vez. Agora, espera-nos mais um enorme evento que levará o nome e a imagem de Gaia aos quatro cantos do mundo. A Red Bull Air Race chega a 2 e 3 de Setembro e promete encher as margens do Douro para um espetáculo único nos céus. Cá estaremos, como sempre, para receber todos quantos queiram conhecer o concelho de Vila Nova de Gaia!