INSTANTES

Medo

Luisa Castel-Branco



Gostava de acordar e a vida ser diferente. Como se simplesmente por eu o sonhar tal fosse possível. Mas o meu sonho é simples. Feito de coisas pequeninas e desejos sem grandes ambições. Gostava que a vida voltasse a fazer sentido, imaginem só! Que pudéssemos viver sem medo. Porque o medo instalou-se dentro da nossa pele. Dentro do nossos sonhos. Dentro da nossa alma. Medo de tudo, medo do que nos rodeia. Medo que uma bomba rebente, de repente e sem aviso e nos tornemos mais um número no meio dos inocentes que morreram à mão de terroristas. Medo de um louco que vive longe daqui, ou melhor, de dois loucos que brincam às guerras nucleares como crianças. Medo de levar um neto ao jardim e ter que estar a olhar para todos os lados porque pode alguém levá-lo. Medo daquilo que os olhos nos mostram e não faz qualquer sentido. Como se o Diabo andasse à solta. Olhar para as noticias e ver um país que ardeu, um roubo mirabolamte de armas onde elas deviam estar a ser guardadas, uma árvore que cai e mata, um jogo constante de desculpas e nunca ninguém é culpado. Há ódio espalhado por todo o lado. E fomentado por tanta, mas tanta gente! Alguém lê um caderno de exercícios, com mais de um ano e acha que descrimina os meninos e as meninas e vai daí o governo manda retirá-lo. Depois diz que a bem dizer só leram duas páginas! A lei das barrigas de aluguer e a avó portuguesa que vai dar à luz um filho que é também neto porque a filha não o pode ter. Mas alguém pensa nas crianças? Não. O importante é o que cada um quer e por isso pode. Hoje pode-se tudo. Tudo menos dizer alguma coisa que o Poder não concorde. A secretária de estado que ninguém sabe quem é, e ninguém ficou a saber o que fazia, se fazia bem ou mal. Mas a senhora veio fazer uma declaração política: sou lésbica. E nós com isso? Que raio se passa neste mundo? Queria adormercer e quando acordasse nunca mais veria pais e filhos agarrados ao telemóvel e outros aparelhos sem comunicarem ou olharem uns para os outros. Ainda bem que tenho a memória repleta de outras memórias. Não sei mesmo é o que vai acontecer com os meus netos e tenho muita, mas mesmo muita pena de lhes deixar um mundo como este.