COLUNA VERTICAL

Mais um Aeroporto... Internacional!

José Luís Seixas



O Senhor Presidente da Câmara de Coimbra, recandidato pelo Partido Socialista com o estímulo empenhado de António Costa, anunciou que Coimbra irá ter um Aeroporto Internacional. Nem mais nem menos. Esta coisa de obra pública pequena já não cativa ninguém. Ou se faz coisa a sério ou o melhor é ficar sossegado. O dinheiro é minudência de espíritos mesquinhos e salazarentos. Acresce que este desígnio – que os jornais asseguram ser apadrinhado por António Costa – tem uma justificação evidente: reduzir a “distância” entre os aeroportos de Faro, Lisboa e Porto. Realmente o Presidente, ora recandidato, tem toda a razão: é uma estafa ir de Lisboa ao Porto de avião…! Quase 45 minutos! E sem atrasos… Assim, com uma escala em Coimbra, a coisa ficava mais composta. Mas outra finalidade antevê o insigne autarca: os vôos low cost e as peregrinações a Fátima. É certo que o Governo anunciou já uma solução que visa, precisamente, retirar as companhias de baixo custo do Aeroporto de Lisboa. Mas, diz o povo, antes que sobre do que falte! Por outro lado, não se consegue alcançar qual a diferença de distância entre Coimbra e Fátima e Lisboa e Fátima. Mas lá estamos nós com visões retrógradas que contrariam o progresso! Sinceramente, pensávamos que esta lógica dos anúncios megalómanos de obras públicas como motor de conquista do apoio popular tinha terminado. Os portugueses sabem bem o quanto ainda lhes custam outras monstruosidades que os sucessivos Governos e muitos Municípios entenderam empreender. O grave, porém, não é o anúncio absurdo do edil recandidato a Coimbra. O grave é esta promessa ter sido feita na presença do Primeiro-Ministro e aclamada como sendo por ele sufragada. Enfim, espero que seja apenas um desvario eleitoral inconsequente… Mas o passado socialista não nos consente, a este respeito, absoluta tranquilidade! O Autor escreve segundo a antiga ortografia.