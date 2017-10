INSTANTES

Luisa Castel-Branco



Há mais de cem doenças autoimunes. Têm todas em comum a mesma origem: o sistema imunitário que se vira contra o próprio corpo sem que a ciência perceba porquê. De resto, são díspares entre si abrangendo um leque enorme de patologias. Estas doenças não têm cura. E esta frase, acreditem, tem um peso terrível em cada doente. Sabemos que o que quer que façamos estamos apenas a minorar temporariamente a dor, a infeção, e nada mais.

A dor. Essa presença constante que se torna a nossa companheira dia e noite, sem descansos, sem paragens. E o medo da dor. Nunca pensei que tal existisse, mas é verdade. Porque em cada uma destas doenças, a partir de um dado momento do processo de infeção ou do avanço da doença, deixam de existir dias bons. Ou melhor, um dia bom é aquele que conseguimos aguentar com medicamentos. E são cada vez menos se por acaso o paciente não tem a sorte da doença estagnar. Por mais que queiramos explicar aos outros, não é possivel transmitir por palavras o que significa viver em dor permanente, com limitações que nos impedem de fazer as coisas mais simples como vestir-nos, andar, estar sentado, e a lista é tão longa consoante a doença.

E depois vem a vergonha. Sim, a vergonha. Cada um de nós sabe que há quem esteja a sofrer muito mais. Cada um de nós sente-se incomodado quando se lamenta para dentro, muito em silêncio. Mas perante as outras pessoas as doenças autoimunes são difíceis de compreender. Como é difícil aceitar que alguém esteja meses consecutivos doente sem que na maior parte das vezes se possa ver o que têm.

Desde finais de julho até agora, vivi ininterruptamente entre hospitais, consultas, tratamentos, intervenções cirúrgicas. E posso assegurar-vos que quem sofre é acima de tudo um mentiroso! Fingimos dia e noite que estamos bem, ou melhores, ou seja o que for. Porque não queremos preocupar quem nos ama. Porque não queremos ser vítimas.

E volto ao princípio deste texto. Nenhuma destas doenças tem cura. E é com esta certeza que a vida passa por nós e nos esmaga.