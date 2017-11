INSTANTES

Que pena que eu sinto por eles!

Luisa Castel-Branco



Já não há cartas de amor, postais ou olhares languidos que faziam corar. Bilhetinhos com corações e setas. Suspiros profundos. Aquele bater do coração quando se sentia quando o outro se aproximava. O cheiro dele. Os som dos seus passos. O desenho do seu sorriso. Já não se saboreia nada. Os sentimentos vêm como comida feita. As sensações foram substituidas pelo paladar imediato com sabor a plastico. Tudo tem que provocar prazer imediato. Sensações imediatas. Paixões imediatas e desenlaces imediatos. Não se sofre porque se ama e o coração vai rebentar de tanto bater, como não se sofre por tristeza porque o coração se partiu em mil bocados. Coitados dos jovens de hoje! Cabeças baixas agarradas aos telemoveis, ou a qualquer outro aparelho que lhes traga o mundo condensado em siglas para poupar o tempo na escrita, em fotos para mostrar o que se está a fazer mas não se tem tempo para viver. Olham o mundo como quem observa a realidade através do fundo de uma garrafa. Tudo desfocado. Tudo tão diferente da vida real! Não dizem : Amo-te porque é piroso. Curtem-se. Não se tocam ao de leve na descoberta unica e maravilhosa dos primeiros sentidos. Preferem no pouco tempo que largam os aparelhos , gritaro na rua com um palavreado que envergonharia uma pexeira do Bolhão. Ou atirarem-se num banco do jardim, um em cima do outro, como dois bichos que se devoram. Já não há cartas de amor. E ate podia acontecer que estes novos tempos tivessem trazido mais felicidade. Mas os estudos comprovam que nunca os jovens se sentiram tão sós e perdidos. E em cada 3 casamentos em portugal 2 acabam em divorcio em menos de três anos. Que pena que eu sinto por eles!