OPINIÃO

Escrevo estas linhas antes do dérbi e, consequentemente, não poderei escrever estas linhas sobre o dérbi. Escreverei de algo tão ou mais importante, ainda que para a maioria das pessoas pouco ou nada interesse. Gostaria então de vos falar sobre Anna Muzychuk, uma jovem ucraniana que pratica um desporto muito pouco sexy aos olhos do espectador. Anna Muzychuk é xadrezista. E das melhores do mundo. E na última semana tomou uma decisão drástica: faltar ao Mundial de rápidas e semi-rápidas e, consequentemente, perder os dois títulos conquistados na edição anterior.