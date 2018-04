INSTANTES

Não vale a pena

Luisa Castel-Branco



Abriu a janela e ficou a olhar para a rua, lá em baixo. A água escorria como um rio pequenino, e continuava a pingar. As janelas em frente estavam embaciadas e as luzes acesas deixavam ver famílias sentadas à mesa, gente que se movia de um lado para o outro. Noutra janela, um casal idoso sentado a olhar para a televisão. E a chuva continuava. Ela olhava e olhava e parecia não abarcar nada. Os olhos voltavam sempre à rua, à água que escorria e às pedras lavadas da calçada. Deixou-se ficar ali até o tempo se perder no tempo. Agora a rua a brilhar com a chuva refletia o que se passava na sua alma. Como se estivesse a ver a sua vida a passar, ano após ano, embrulhada na água, nas folhas que desciam rápidas e em desalinho. Como o desalinho, a desorientação que reinava na sua cabeça, no bater descompassado do coração. Que fiz eu à minha vida? Porque não percebi onde vinha parar? Que fiz eu à minha vida? E a ladainha continuou sem que emitisse um som. Era antes um falar para dentro de si mesma, ao encontro daquela que um dia fora e se perdera. Pudesse ela falar-lhe agora! “Não vás por aí! Não acredites!” Ah! Tanta coisa errada que fizera! Na rua, os candeeiros de luz amarela refletiam-se, e pareciam dançar com a água da chuva. Nas janelas das casas dos outros havia vida. Lá fora, ninguém. Tal como ali na sua casa. Às escuras. Em silêncio. Só ela a falar sem falar, a olhar sem olhar. O que fazer quando já não há nada para sonhar, razão para acordar de manhã, uma mão que se estenda numa carícia de compreensão? A solidão pode ser apenas isto. Uma rua escura. A água da chuva que corre com pressa. O escuro que a envolvia e os sons que vinham de algum lado para acompanhar o choro do seu coração. Só isto. In “Nos teus olhos vejo o mundo” Editora Clube do Autor