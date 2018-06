INSTANTES

Luisa Castel-Branco



Com o passar da vida, quer queiramos ou não, instalasse dentro de nós uma amargura, uma sensação de que não alcançámos nem metade daquilo que um dia sonhámos, e que tudo o que fizemos passa despercebido.

Olhamos para os lados e vemos os a vida dos outros e sentimos que deveríamos ter feito outras escolhas, ou então, simplesmente, gritado a pelos pulmões todos os sacrifícios que fizemos e nos conduziram até aqui.

Em vez disso, recolhemo-nos num silêncio que é suposto ser bom senso, mas que é apenas uma enorme tristeza interior, uma avalanche de sentimentos que não temos com quem partilhar.

A idade é isto. Somos novos demais para sermos velhos, e velhos demais para sermos novos.

Ficamos então neste limbo, em terra de ninguém em que parece que ninguém espera nada de nós a não ser que continuemos a cumprir obrigações.

Fazemo-lo por amor e com amor. Os netos trazem-nos a luz que nos ilumina, mas muitas e muitas vezes temos vontade de gritar que somos mais do que isto. Que ainda aqui estamos com ideais e sonhos e esperanças.

Mas é tarde demais. Parece ser tarde demais para tudo.

Então colocamos um sorriso de plástico, um silêncio que é de ouro, e tentamos provocar o mínimo de problemas possíveis. Nem que seja tão somente dizendo a nossa opinião.

Porque na verdade, ninguém quer saber o que pensamos, como pensamos.

É isto. Isto e agradecer estarmos vivos. Isto e meter numa caixa escondida bem longe do nosso subconsciente o que sonhamos um dia.

Ah! Eram só sonhos apenas.

Isto é a vida