OPINIÃO

Fábricas da água

Duarte Cordeiro (Vice-Presidente da Câmara de Lisboa)



Esta semana decorre a iniciativa “Caminho da Inovação”, promovida pela Empresa Águas do Tejo Atlântico, que gere e explora o sistema multimunicipal de saneamento de águas residuais da Grande Lisboa, e cujo objetivo é a promoção, discussão e apresentação das melhores práticas no sector ambiental das águas e resíduos. Muitos não sabem, mas o sector das águas de Lisboa é bastante inovador e esteve entre as principais razões para Lisboa ter conquistado a distinção de Capital Europeia Verde em 2020. Destaco o projeto da água reciclada não potável, da empresa Águas do Tejo Atlântico, que dá o tratamento suficiente a águas residuais para que possam ser usadas em lavagem de ruas, rega de jardim ou agricultura e, para o futuro, temos a ideia de criar uma rede de distribuição desta água reciclada não potável por toda a cidade de Lisboa. Também destaco os projetos de gestão inteligente de água da rede da EPAL, que tem níveis de perda muito baixos, ou os projetos de eficiência instalados na rede de rega do município, com Startups portuguesas. Estes exemplos são importantes para a região, para o país e podem ser replicados um pouco por todo o mundo, num contexto em que a gestão da água é cada vez mais crítica. A mudança do nome das Estações de Tratamento de Águas Residuais para Fábricas da Água, promovido pela empresa Águas do Tejo Atlântico, é igualmente muito feliz, porque não se trata apenas de tratar de devolver as águas ao meio ambiente, mas de aproveitar os resíduos que as águas libertam, numa lógica de economia circular. Em Lisboa e Portugal temos razões para nos orgulhar deste sector e devemos explorar todas as suas potencialidades, porque permitirão melhorar a nossa qualidade de vida, aumentar os cuidados ambientais e exportar tecnologia e conhecimento para todo o mundo.