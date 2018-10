INSTANTES

Luisa Castel-Branco



Tenho que encontrar um anjo. Um anjo que pegue em ti de mansinho, estás tão magra, e que te leve daqui.

Tenho que encontrar um anjo caridoso. Que te olhe pelos meus olhos. A ver-te desaparecer todos os dias um pouco, no início, agora muito, muitíssimo depressa.

O teu corpo que definha, o tubo que te alimenta, mas principalmente a tua mente. Foi tão depressa que mergulhaste nesse buraco onde estás agora, onde não nos reconheces mais!

Ou será que estou enganada? Às vezes, muito poucas, procuro nos teus olhos uma réstea de ti e tu devolves-me um olhar perdido, sempre em movimento, como se quisesses pedir ajuda e não pudesses.

Mas há segundos em que me olhas e eu acredito que sabes quem sou. Porque quero acreditar, só isso.

Será que ainda me reconheces, mãe? Será que ainda aí estás dentro desse corpo tão frágil e eu não consigo chegar a ti, nós não conseguimos chegar a ti e perceber-te?

Parte, por favor. Em paz. Não há nada aqui a não ser sofrimento. Lá em cima o infinito.

Deixa-me para eu te poder chorar sem parar. Tenho tantas saudades de ti, mãe.

Até saudades do que me doía quando me dizias, sei lá, tenho saudades e ao mesmo tempo, por te amar, peço a um anjo que se condoa de ti e te leve. Para esse infinito. Onde podes ser tu novamente.