OPINIÃO

Web Summit Lisboa + 10

Duarte Cordeiro (Vice-Presidente da Câmara de Lisboa)



A Web Summit escolheu Lisboa para os próximos 10 anos. A sua continuação em Portugal é uma excelente notícia e uma oportunidade para a transformação estrutural que a nossa economia precisa, para inovar e aumentar a incorporação de valor e tecnologia nos nossos serviços e produtos. Nos últimos anos, a presença deste evento tem contribuído para a atração de muitas empresas internacionais, como a Factory, a Second Home e a Zalando, também a portuguesa Fartfetch e departamentos de inovação de grandes empresas internacionais, como a Daimler, a Volkswagen, a BMW, a Amazon ou a Google. Todas estas empresas permitem o crescimento económico, o crescimento do número de empregos tecnológicos e a atração de quadros altamente qualificados para viver no nosso país, sejam portugueses que emigraram e agora têm a oportunidade de regressar, sejam estrangeiros que serão uma nova vaga de lisboetas. A continuação da Web Summit também representa uma transformação na zona do Parque das Nações, na FIL e no Altice Arena, que receberão um grande investimento para a duplicação da capacidade da zona, capaz de acomodar o crescimento nos participantes da Web Summit, mas também reforçar a atração de Lisboa na fixação de mais eventos e congressos. Junta-se à estabilidade de um evento âncora – que nos coloca no centro do debate e da apresentação da tecnologia em termos mundiais – o investimento num Grande Centro de Congressos na cidade de Lisboa e no aumento dos m2 de área de exposição, tornando-nos mais competitivos quando nos comparamos com outras regiões e capitais europeias, com a vantagem do nosso posicionamento atlântico e da nossa relação com África e América do Sul. Tudo isto reforçará o ecossistema empreendedor português e nos dará outras condições de crescimento.