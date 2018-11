OPINIÃO

Resíduos

Duarte Cordeiro (Vice-Presidente da Câmara de Lisboa)



A discussão sobre higiene urbana nas cidades tem-se centrado na sujidade do espaço público, obviamente importante e que merece resposta, mas temos de ter em conta a dimensão ambiental desta área. Esta semana foi apresentada a revisão das metas ambientais nacionais para os resíduos sólidos urbanos para 2020. Portugal tem encontrado dificuldades em atingir os objetivos definidos pela União Europeia e são, por isso, necessárias medidas adicionais, sabendo, aliás, que as metas para 2025 são ainda mais exigentes. A redução de resíduos em aterro, o aumento da reciclagem e a redução de produção de resíduos são os maiores desafios. Este relatório vem exigir mais ao nosso país e dificilmente atingiremos os objetivos se não existir um envolvimento coletivo – só com uma mudança de mentalidade no que respeita ao consumo, à produção e à reciclagem conseguiremos reduzir a quantidade de resíduos em aterro (que não nos orgulha). Entre as medidas mais importantes para a promoção da reciclagem está a recolha seletiva porta-a-porta, que o Governo pretende que atinja os 60% dos domicílios. Lisboa tem dado o seu contributo para este esforço, através da recolha porta-a-porta que já ultrapassa a meta definida para 2020 e que, por sua vez, tem permitido alcançar valores de recolha seletiva de cerca de 33%, bastante acima da média nacional. Também nos resíduos enviados para aterro, Lisboa tem o valor mais baixo do país, cerca de 3,7% em 2017, fruto da valorização energética de 63% dos seus resíduos. Em matéria de bioresíduos já temos recolha porta-a-porta na restauração e iniciaremos em 2019 esta recolha nos fogos domésticos. Ainda assim, estamos conscientes do caminho que falta percorrer para atingir os objectivos no que diz respeito à redução de resíduos e reciclagem e conscientes de que temos de aumentar a nossa ambição.