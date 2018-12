INSTANTES

A magia do Natal

Luisa Castel-Branco



O Natal traz-nos todas as emoções ao mesmo tempo. Para quem está só, a tristeza. Para quem está doente, o medo. Para quem está rodeado pela família, aquela mistura de festa e simultaneamente, tantas e tantas recordações que aparecem sem esperarmos. É mesmo verdade que o Natal é para as crianças. Na sua inocência está ainda viva toda a magia, todos os sonhos. É por isso que é tão importante olharmos para elas, sorvermos os seus risos e brincadeiras, cravar na nossa memória e no nosso coração cada um dos momentos que vamos viver. Olhamos para os netos e relembramos os filhos. Esse tempo em que nós ainda tínhamos a vida pela frente, e também acreditávamos em tudo. Com o passar dos anos a vida encarrega-se de nos pôr ás costas, tanto, mas tanto peso! No Natal relembramos quem partiu, com uma saudade que não morre. Recordamos o que deixamos pelo caminho, como quem viaja no tempo e se vê ainda jovem e afoito. E a realidade bate-nos no rosto sem piedade. Procuremos, pois, esconder no mais profundo local do nosso coração, todas as tristezas. Deixemos nos envolver pelo dita magia das crianças. Pelo calor dos seus beijos e abraços, bocas sujas e papeis amontoados pelo chão. É aí que reside o encantamento, ano após ano. Ver como cresceram. Agradecer a Deus o terem saúde e um teto e uma família. Escondamos as nossas lagrimas, para quem as tem à beira da alma. De mim falo. Este é o primeiro Natal, a primeira vez nos meus 64 anos, em que a minha Mãe não me reconhece, não sabe quem sou e olha-me espantada. E eu a perguntar-me a mim mesma: o que irá naquela cabeça? Do que se recordara ela? Aqueles olhos perseguem-me os dias e as noites. E esta total incapacidade de fazer seja o que for. Mas vou olhar para os meus netos, para os meus filhos já tão crescidos, e fechar a sete chaves o que me dói. Desculpem o desabafo, que as lagrimas não as podem ver, mas rolam-me pelo rosto enquanto escrevo. A todos um Santo Natal. Um Ano Novo com saúde. É quanto baste.