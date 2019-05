OPINIÃO

João Paulo Saraiva (Vice-Presidente da Câmara Municipal de Lisboa)



Estão abertas as candidaturas para a 9ª edição do programa municipal Energia BIP ZIP. Incentivando o associativismo, as parcerias locais, a participação das comunidades no surgimento de novos projetos para o desenvolvimento de Bairros ou Zonas de Intervenção Prioritária (BIZ/ZIP) e a qualidade de vida das pessoas que os habitam. A rede BIP ZIP é já única no tamanho e abrangência: envolve mais de 1165 entidades por toda a cidade de Lisboa. E continua a crescer, com um novo desafio: a defesa do planeta e o combate às alterações climáticas, avaliando no concurso a sustentabilidade ambiental e utilização racional de recursos.

Foi há quase uma década que a CML lançou esta que é hoje uma marca da cidade, distinguida como boa prática europeia. Porque é parte da estratégia do Município para o desenvolvimento local dos territórios, no âmbito da qual nasceu este programa destinado a ativar sinergias no terreno – entre ONG, associações, coletividades, e promover com apoio da autarquia soluções específicas para diferentes comunidades.

Nas sucessivas edições, lançou 310 projetos, envolvendo até 50 mil euros para implementação, com 1918 atividades em áreas que vão da empregabilidade à intervenção em grupos vulneráveis, fomentando a inclusão, a cultura e a cidadania. Nalguns casos, contemplando infraestruturas, como o Skate Park, na Penha de França, uma passagem entre duas colinas em Marvila que ligou comunidades, ou um espaço comum para vizinhos noutro ponto da cidade.

Renovar a Mouraria, Ameixoeira Criativa, Quiosques da Saúde, Largo Residências, Atelier Ideal, As Cores da Inclusão e Cooperação, Cozinha Comunitária da Boavista, Livraria Solidária de Carnide e Lisboa Limpa são outras propostas que aqui começaram. Ideias que já vivem de forma autónoma (nalguns casos ultrapassando fronteiras) e levam o BIP ZIP a diferentes pontos nacionais e internacionais, com produtos e conceitos diversos.