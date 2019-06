OPINIÃO

Eduardo Vítor Rodrigues (Presidente da Câmara de V. N. Gaia)



São 18 quilómetros de um areal com frente marítima a perder de vista. Vila Nova de Gaia é sobejamente conhecida pela sua riqueza natural, quer junto ao rio, que perto do mar. Ao longo de um extenso areal, é possível desfrutar de praias com fáceis acessos pedonais, com condições para pessoas com mobilidade reduzida e com características únicas para a prática de modalidades desportivas tão apelativas quanto desafiantes, como voleibol, surf, futebol ou pesca desportiva.

Para uma «jornada» individual ou mesmo para convívios em família, as nossas praias são uma excelente escolha, proporcionando longos períodos de descanso sem preocupações. Madalena, Lavadores, Salgueiros ou Miramar são alguns exemplos de locais aprazíveis, rodeados de esplanadas e espaços verdes, e convidativos para relaxantes mergulhos ou longas corridas, caminhadas ou passeios de bicicleta.

A reconquista da Bandeira Azul nas 18 praias de Gaia resulta da aposta desta autarquia na manutenção, e em muitos casos até na melhoria, das condições das nossas praias, quer para os gaienses, quer para quem nos visita, o que faz, ainda, com que o nosso concelho esteja entre aqueles que têm um maior número de praias com classificação «qualidade de ouro».

Para continuar a garantir esta excelência, temos levado a cabo um trabalho contínuo que conta com o enorme empenho de diversos departamentos e empresas municipais, em simultâneo com a indispensável colaboração de entidades como a Agência Portuguesa do Ambiente, a Autoridade Marítima, a Autoridade Regional de Saúde, entre outras, bem como dos próprios concessionários das nossas praias.

Muito mais haveria a dizer neste roteiro pelas praias de Vila Nova de Gaia. Mas, mais do que uma tentativa de descrever estes espaços por palavras, fica o convite. Venha conhecer!